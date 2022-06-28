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أخبار
المؤتمر نت - استمرار هطول الأمطار على عدة مدن يمنية

استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مدن يمنية

المؤتمرنت -
استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مدن يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المحافظات، وأجواء مغبرة نسبياً وحارة، في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المحتمل استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي لحج وتعز جنوباً وحتى محافظة صعدة شمالاً.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، ابين، والبيضاء.

وحسب المركز يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكر المركز أن الأجواء قد تكون مغبرة نسبياً وجافة وشديدة الحرارة نهاراَ في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38- 44 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تشهد المناطق الساحلية أجواء مغبرة نسبيا حارة حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 -38 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى استمرار الرياح الموسمية الشديدة على أرخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها ما بين 20-40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظاً على سلامتهم، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 13.5 ملم، عتق : 4.2، المحويت : 2.3، السدة : 0.6 ، إب : 0.2، كما هطلت أمطار رعدية متفرقة وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد .








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