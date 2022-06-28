المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان في 6 محافظات يمنية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 132 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في رصد خرق بتحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء نجران، و26 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، الضالع، وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المنطقة بمحافظة تعز وفي نجران.



وأكد المصدر تسجيل خرقين لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات شدا بمحافظة صعدة، وفي جوار تبة القمامة في جيزان.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 75 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الضالع، وجبهات الحدود.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 25 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، الضالع، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي وفي الروضة بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، وفي حجر بتار بمحافظة الضالع.



وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران وكذا مواقع الجيش واللجان في جيزان.