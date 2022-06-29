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المؤتمر نت - جددت الشركة اليمنية للغاز "صنعاء وصافر" استنكارها استمرار المدعو علي حسين عبدالله عوضة مدير مكتب الصناعة والتجارة لمحافظة المحويت في حكومة المرتزقة احتجاز مقطورات الغاز

شركة الغاز تجدد استنكارها احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة للمحويت

المؤتمرنت -
شركة الغاز تجدد استنكارها احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة للمحويت
جددت الشركة اليمنية للغاز "صنعاء وصافر" استنكارها استمرار المدعو علي حسين عبدالله عوضة مدير مكتب الصناعة والتجارة لمحافظة المحويت في حكومة المرتزقة احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة إلى المحويت.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المدعو عوضة احتجز مقطورات الغاز المرّحلة إلى محافظة المحويت منذ أكثر من 25 يوماً، ويطالب بفرض 40 ريالاً على كل أسطوانة من تلك المقطورات بدون أي مبرر.

واعتبر البيان، التصرفات التعسفية للمدعو عوضة بغطاء ما يسمى السلطة المحلية لمحافظة المحويت في حكومة المرتزقة، وكذا استمرار منع وصول الغاز واحتجاز المقطورات يُعد تعديا سافرا لبنود الهدنة المعلنة وإمعاناً في حصار المواطنين وزيادة معاناتهم.

وطالبت الشركة اليمنية للغاز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف تلك التصرفات اللا مسؤولة التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطن في ظل الظروف التي يشهدها اليمن بسبب العدوان والحصار.

وناشدت الشركة أحرار مأرب التدخل السريع للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة من قبل المرتزقة، وتحييد الغاز عن الصراع، كونها مادة مرتبطة بحياة المواطن.

وطالبت بسرعة الإفراج عن مقطورات الغاز المُرحلة لمحافظة المحويت كونها على أبوب أزمة في مادة الغاز جراء استمرار احتجاز المقطورات من قبل هذه العصابة.








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