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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تنتهك الهدنة الإنسانية وتقصف 7 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان تنتهك الهدنة الإنسانية وتقصف 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 6 خروقات بتحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء البقاع والشبكة والعمدة والصوح والشرفة والفرع بنجران، و62 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد خرقين لمرتزقة العدوان بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة البرح بمحافظة تعز.

وأشار إلى أنه تم رصد خرقين للمرتزقة باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وفي شرق تبة الشوبل في منطقة الطينة بمحافظة حجة.

ولفت إلى تسجيل 56 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

كما أكد المصدر تسجيل 18 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وكثف المرتزقة قصفهم المدفعي على مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة.

وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ والشط في منبه والكبسة في رازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصخرة بعسير وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق في جيزان.








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