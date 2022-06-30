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المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار وأجواء مغبرة وحارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء مغبرة وحارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء مغبرة وحارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحارى والسواحل، وأجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً أمطار متفاوتة الغزارة وخاصة على لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة، ومناطق من غرب ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تشمل الأمطار الهضاب الداخلية في جنوب البيضاء، وشمال أبين ومرتفعات كلٍ من شبوة وحضرموت والمهرة، كما قد تطال أجزاء من صحارى المهرة وحضرموت وشبوة والجوف والسواحل الجنوبية والشرقية وكذلك أجزاء من الساحل الغربي والمناطق المقابلة له.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين 37-44 درجة مئوية، وعلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى هبوب الرياح الشديدة السرعة على أرخبيل سقطرى، خليج عدن، باب المندب والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية، الهضاب الداخلية، الساحلية وأرخبيل سقطرى من الحرارة العالية، وفي الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في إب : 6.0 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .








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