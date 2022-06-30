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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للهيئة الشوروية مع قيادة المؤتمر بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي ونائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة والأمين العام غازي احمد علي محسن

أبوراس: سنظل نواجه محاولات استهداف المؤتمر بكل قوة وصلابة

المؤتمرنت -
أبوراس: سنظل نواجه محاولات استهداف المؤتمر بكل قوة وصلابة
رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للهيئة الشوروية مع قيادة المؤتمر، بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي ونائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة والأمين العام غازي احمد علي محسن والامناء المساعدون الشيخ خالد الشريف والشيخ جابر غالب وفاطمة الخطري واعضاء اللجنة العامة عزام صلاح رئيس الهيئة البرلمانية والشيخ عبدالله مجيديع رئيس الهيئة الشوروية وأحمد الرهوي.

وفي الاجتماع، هنا الشيخ صادق أعضاء الهيئة الشوروية وكل قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك؛ مشيداً بمواقفهم الثابتة سواء على المستوى الوطني أو علي المستوى التنظيمي.

وأكد أبوراس على أن مواقف المؤتمر الثابتة في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن تنطلق من كونه تنظيماً يمنياً وقياداته وأعضاؤه هم جزء من الشعب اليمني الذي يواجه العدوان والحصار منذ سبع سنوات وهذا موقف ثابت بالنسبة للمؤتمر مستمد من نصوص ميثاقه الوطني ونظامه الداخلي.

وأشار الشيخ صادق إلى المحاولات الرامية إلى تمزيق وتفتيت اليمن إلى كانتونات وأقاليم متصارعة وتشتيته وزرع الفرقة بين أبنائه، مشدداً على أن المؤتمر سيظل بدافع عن الوحدة اليمنية بكل ما يستطيع باعتبار ذلك منجزاً لكل أبناء الشعب اليمني وكان للمؤتمر وقيادته شرف الإسهام بصنع وتحقيق هذا المنجز.

ولفت رئيس المؤتمر إلى المحاولات التي تستهدف تمزيق المؤتمر ومحاولة تقسيمه سواء كانت من الخارج أو من الداخل، مشيراً إلى سعي البعض من الذين لا يمثلون المؤتمر وليس لهم أي صلة به أو ممن سبق وأن فصلوا من المؤتمر للتحدث باسم المؤتمر والزعم بأنهم يمثلون المؤتمر والمؤتمريين والمؤتمر منهم براء.

وحث أبوراس جميع أعضاء المؤتمر على عدم الانجرار وراء هذه المحاولات البائسة التي تستهدف تمزيق المؤتمر والمدعومة من بعض الجهات الخارجية والداخلية، مجدداً التأكيد على أن قيادة المؤتمر ستتعامل مع قضايا تستهدف وحدة المؤتمر التنظيمية وفقا ونصوص النظام الداخلي وسنتخذ الإجراءات المناسبة بحق اي عضو يسيء أو يستهدف المؤتمر.

واختتم رئيس المؤتمر بالقول: سنظل في المؤتمر نقول الحقيقة ونواجه أي مؤامرة تستهدف المؤتمر بقوة وصلابة، كما سنظل نقف مع وطننا وشعبنا ضد العدوان وضد كل المؤامرات التي تسعى لتمزيقه واستهداف وحدته وسيادته واستقلاله.

هذا وكان الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل من رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع قدم فيه شرحاً لكافة ما قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية على مستوى العمل داخل مجلس الشورى أو على مستوى الجانب التنظيمي.

وشدد مجيديع على أن أعضاء الهيئة الشوروية سيظلون منحازين إلى صفوف الشعب اليمني في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وملتفين خلف قيادتهم السياسية والتنظيمية في المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

واستمع الاجتماع إلى عدد من النقاشات اوالملاحظات والاراء لتي قدمها أعضاء الهيئة الشوروية حول ما طرح من قضايا في الاجتماع.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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