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المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام

إفتتاح المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
إفتتاح المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني
افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام وحدة العسل التابعة للجنة الزراعية العليا وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والري.

وأشار النعيمي الى أهمية إقامة هذا المهرجان، الخاص بواحد من أهم المنتجات اليمنية الذي يعتبر من أفضل وأجود المنتجات على مستوى العالم، مؤكداً أن الدولة ستعمل جاهدة لإيجاد الوسائل التي من شأنها حماية وتطوير العسل اليمني، بدءاً من النحال ومروراً بالمنتج الى التصدير والتسويق.

ووجه وزارة الزراعة بإعداد مشروع بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية ورفعه الى مجلس الوزراء، لحماية النحل ومراعيها وبما يسهم في تطوير انتاج وتصدير وتسويق العسل اليمني، مشدداً على ضرورة حماية الاشجار التي تتغذى منها النحل من الاحتطاب، كون هذا من أهم العوامل التي تضعف انتاج العسل وجودته، منوهاً الى ضرورة مكافحة الغش الذي يضر بسمعة العسل اليمني وجودته باعتبار الحفاظ عليه هو رأس المال لهذا المنتج الوطني الهام.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد أن العسل اليمني يبقى من أهم المنتجات التي تفخر بها اليمن كواحد من أفضل المنتجات على مستوى العالم، وهو ما يجب الحفاظ عليه من خلال دعم النحالين ومنتجي العسل وكذا التسويق بشكل مميز يليق بسمعة وجودة ومكانة العسل اليمني، وكذا الاهتمام بالاشجار التي تتغذى منها النحل كالسدر وغيرها.

وكان وزير الزراعة والري عبدالملك الثور قد أشار في كلمته الترحيبة الى الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وحدة العسل اليمني باللجنة الزراعية العليا، حتى تم إقامة المهرجان الذي يعتبر الأول، مستعرضاً قيمة العسل اليمني من حيث الجودة من أفضل أنواع العسل على مستوى العالم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل جاهدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير انتاج وتسويق العسل حتى الوصول الى إقامة أسواق خارجية خاصة بالعسل اليمني، وكذا حماية مراعي النحل والحد من احتطاب اشجار السدر وغيرها من الاشجار التي تجني النحل منها.

ويشار في المهرجان أكثر من 50 مشارك من نحالي وتجار ومنتجي العسل اليمني وكذا الأسر المنتجة، حيث يستعرض جميع انواع العسل اليمني وكذا المنتجات المحلية الصغيرة.








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