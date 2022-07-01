المؤتمرنت -

555 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء الدولي اليوم

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 286 راكباً.



تلقت الطائرة نوع إيرباص 330 الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بكل كفاءة ومهنية عالية وفقاً لما هو معمول في المطارات العالمية.



وأكد القادمون على مضاعفة تسيير الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن والقاهرة .. داعين الأمم المتحدة إلى النظر في رحلة القاهرة التي لم تنفذ منها سوى رحلة منذ إعلان الهدنة الإنسانية بداية أبريل الماضي التي ترعاها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.



وأشادوا بمستوى الخدمات والإجراءات الميسرة والمبسطة التي تقدم لهم في مطار صنعاء وحسن التعامل الراقي.



كما غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 269 راكباً.



ولفت المغادرون إلى ضرورة استمرار الرحلات التجارية المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي باعتبار ذلك من حق أبناء الشعب اليمني بصورة عامة والمرضى والطلاب والمغتربين بشكل خاص.



ودعوا إلى تسيير رحلات إلى جمهورية مصر العربية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسهيل سفر اليمنيين وعودتهم من مطار القاهرة، خاصة المرضى والطلاب.