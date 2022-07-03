المؤتمرنت -

ابوراس يرأس لقاءً تشاوريا لعدد من قيادات المؤتمر

رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام لقاءً تشاوريا لعدد من قيادات المؤتمر خصص لمناقشة المستجدات الوطنية والتنظيمية .



وجدد رئيس المؤتمر خلال اللقاء تهانيه لكافة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك .



واستعرض أبوراس التطورات على الساحة السياسية والوطنية وعملية المشاورات واللقاءات التي تنظم بهدف مناقشة الوضع في اليمن واستمرار الهدنة برعاية أممية ومواقف المبعوث الأممي إلى اليمن ولقاءاته مؤخرا .



وقد جدد اللقاء مواقف المؤتمر الثابتة في مواجهة العدوان الغاشم مؤكدا أن هذا الموقف نابع من عقيدة وفكر المؤتمر وصلته باليمن وليس مرتبطا بعلاقته باي من القوى السياسية الأخرى .



وشدد اللقاء على أهمية تطبيق كافة بنود الهدنة وبما يكفل حل القضايا الإنسانية وفي مقدمتها الرحلات عبر مطار صنعاء والسماح بدخول المشتقات النفطية دون اي تاخير وفتح جميع الطرقات داخل المدن والمحافظات اليمنية .



وأكد اللقاء أهمية رفع مستوى التنسيق مع الإخوة في قيادة أنصار الله وبما يخدم التوجه للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان وعدم السماح لأي مساس بها من قبل من يحاولون شق الصف الوطني .



وحث اللقاء على أهمية تنشيط العمل التنظيمي وتعزيزه في مختلف تكوينات المؤتمر وبما يجسد مواقف المؤتمر الوطنية من مختلف القضايا.