المؤتمرنت -

مؤتمر أمانة العاصمة يبارك قرار رئيس المؤتمر بحق الزنم

اعلنت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء وقيادات فروع دوائر المؤتمر بالامانة اليوم عن تأييدها ودعمها الكامل لجميع القرارات الصادرة عن رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس.



وقالت القيادات المؤتمرية في بيان صادر عنها، إن تلك القرارات تهدف في الاول والاخير إلى الحفاظ على الوحدة التنظيمية للمؤتمر وتعد اجراءات جزائية بحق كل المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه.



وجددت قيادات المؤتمر بفروع ودوائر الأمانة، تأكيد مباركتها لقرار رئيس المؤتمر المتعلق بفصل عضو اللجنة الدائمة علي محمد الزنم جراء ما ارتكبه من مخالفات كما تضمنها قرار الفصل.



وأكدت أن قرار رئيس المؤتمر جاء بعد أن أعطي المذكور الفرصة الكاملة والوقت الكافي لمراجعة نفسه والتوقف عن الأعمال المخالفة لأنظمة ولوائح المؤتمر الشعبي العام والمسيئة للمؤتمر وقياداته وقواعده، وكذلك بناء على قرار مجلس التأديب المشكل لهذا الغرض، وبناء على مطالبة هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، وعلى قرار اللجنة العامة أيضاً.

