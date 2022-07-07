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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 175 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية

قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 175 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت إلى أنه تم رصد 117 خروقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان في الروضة بمحافظة مأرب، وحرض والهمداني وغرب البيضاء بمحافظة حجة، ومنبه والمدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وناطع بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الصخرة بعسير ووادي جارة والكنب وجبل تويلق في جيزان.








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