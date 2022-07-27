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المؤتمر نت - نجح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في المحافظة على حظوظه في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العرب بعد التغلب على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف

اليمن يحيي آماله ويكتسح الإمارات بثلاثية في كأس العرب

المؤتمرنت -
اليمن يحيي آماله ويكتسح الإمارات بثلاثية في كأس العرب
نجح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في المحافظة على حظوظه في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العرب بعد التغلب على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حيث بدأ المنتخب الوطني التسجيل في المباراة عن طريق اللاعب حمزة محروس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني نجح منتخبنا في تعزيز النتيجة عبر اللاعبين عبدالرحمن الشامي ومحمد مهدي في الدقائق 59 و78، فيما أحرز محمد خليل هدف المنتخب الإماراتي الوحيد في الدقيقة 67.

وحصد المنتخب الوطني 3 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الأردني المتاهل للدور التالي، فيما لايزال منتخبنا بانتظار نتائج باقي المجموعات الأخرى، لتحديد اذا كان سيتأهل للدور الثاني.

وحصل لاعب المنتخب اليمني عبدالرحمن الشامي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.








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