المؤتمرنت -

هطول أمطار رعدية غزيرة على صنعاء وضواحيها

هطلت عصر اليوم امطارا رعدية غزيرة على احياء متفرقة في امانة العاصمة صنعاء وضواحيها، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية في 10 محافظات يمنية.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ،هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد والبَرَدِ أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناَ على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، وتمتد إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والشرقية وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة.



وحسب المركز ستكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 35 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.



كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.



وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة ـ الكدن : 0.4، المحويت : 0.3، إب ـ السدة : 0.3، المهرة ـ صرفيت : 0.1.

