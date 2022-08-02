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المؤتمر نت - تتواصل بأمانة العاصمة أعمال الطوارئ لرفع مخلفات السيول وردم الحفريات وفتح قنوات تصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات

تواصل أعمال رفع مخلفات السيول بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
تواصل أعمال رفع مخلفات السيول بأمانة العاصمة
تتواصل بأمانة العاصمة أعمال الطوارئ لرفع مخلفات السيول وردم الحفريات وفتح قنوات تصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات.

حيث نفذت فرق الطوارئ ومعدات مكتب الأشغال بالأمانة خلال الأسبوع الماضي أعمال فتح العبارات وتصريف مياه الأمطار بجسر مذبح، وعمل حاجز ترابي وفتح قنوات تصريف مياه الأمطار بشارع الخمسين بمديرية معين.

وتضمنت الأعمال الطارئة أعمال ردم أمام مكتب الرئاسة بمديرية التحرير وشارع بيحان وتصريف مياه الأمطار ومسح ودك الشوارع بحي حديقة الحيوان وشرق مستشفى الدرن بالسبعين، ورفع مخلفات السيول جوار حديقة برلين بآزال، وكذا نقل حواجز من جسر مذبح إلى سائلة شارع النصر ورفع المخلفات من السائلة، وفتح العبارات بحارة السجن المركزي.

وشملت الأعمال دك وتسوية الشوارع وفتح العبارات بجوار مدرسة سيئون وحي غدر بالسنينة والخمسين بمعين، ورفع مخلفات السيول بجوار مصنع الغزل والنسيج، وأخرى بحي جمعية الأمان بشعوب، وسائلة الخفجي، وردم الشوارع بمادة البيسكورس وتصريف المياه وفتح شوارع بمنطقتي وادي أحمد وصرف.

كما استهدفت فرق ومعدات مكتب الأشغال فتح شوارع لتصريف مياه الأمطار والسيول وردم الحفريات في عدد من الشوارع بمديرية معين، وكذا بجوار المنازل المتضررة بحي القاع بالتحرير.

وأوضح مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي أن هذه المعالجات والتدخلات الطارئة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة الأمانة لتصريف مياه الأمطار والسيول.

وأكد حرص أمانة العاصمة وقيادة مكتب الأشغال على استمرار تنفيذ الأعمال والتدخلات الطارئة لمعالجة أضرار السيول لحماية منازل وممتلكات المواطنين والحفاظ على سلامتهم.








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