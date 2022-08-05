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المؤتمر نت - أعلن مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبه بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين.. مشيراً إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة

مجلس الأمن الدولي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

المؤتمرنت -
مجلس الأمن الدولي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن
أعلن مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبه بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين.. مشيراً إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة.

وقال المجلس في بيان له، نشرته بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة: إن "أعضاء المجلس يرحبون بانحسار العنف والخسائر في صفوف المدنيين باليمن في ظل الهدنة".

وأضاف البيان: "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".. مطالباً بـ"إيلاء احتياجات اليمنيين أولوية".

الجدير ذكره أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها اعتباراً من الثاني من أغسطس 2022 وحتى الثاني من أكتوبر 2022م.








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