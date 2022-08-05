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المؤتمر نت - علم المؤتمرنت من مصادر مطلعة أن مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بمحافظة تعز قامت بمنع أسرة الفقيد المناضل عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى السابق الذي توفي فجر اليوم، من نقل جثمانه إلى العاصمة صنعاء لدفنه

مليشيات الإخوان بتعز تمنع أسرة الفقيد عبدالرحمن عثمان من نقل جثمانه إلى صنعاء

المؤتمرنت -
مليشيات الإخوان بتعز تمنع أسرة الفقيد عبدالرحمن عثمان من نقل جثمانه إلى صنعاء
علم المؤتمرنت من مصادر مطلعة أن مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بمحافظة تعز قامت بمنع أسرة الفقيد المناضل عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى السابق الذي توفي فجر اليوم، من نقل جثمانه إلى العاصمة صنعاء لدفنه حسب وصيته.

وقالت المصادر إنه وأثناء قيام أسرة الفقيد بنقل جثمانه من مسقط رأسه مديرية المسراخ باتجاه العاصمة صنعاء فوجئوا بقيام القيادات العسكرية والأمنية لمليشيات حزب الإصلاح ومعهم الشيخ عارف جامل بمنعهم من نقل الجثمان إلى صنعاء لأسباب غير مبررة.

وأكدت المصادر أن هذا العمل غير المبرر يعكس عقليات هؤلاء الناس التي باتت مليئة بثقافة الحقد والكراهية والمناطقية المقيتة، مشيرةً إلى أن صنعاء هي عاصمة لكل اليمنيين وأنه من المستغرب أن تُمنع أسرة شخص مثل الفقيد المناضل عبدالرحمن محمد علي عثمان من دفنه في صنعاء حسب وصيته.








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