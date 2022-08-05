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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات

المؤتمرنت -
136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن من ضمن خروقات العدوان شن 4 غارات من الطيران الاستطلاعي على حيس، و31 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 25 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع للجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الجبلية بمديرية التحيتا وشرق وجنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة، وجبل تويلق والعمود بوادي جارة والكمب القديم في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 24 ألفاً و714 خرقاً.








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