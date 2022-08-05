السبت, 06-أغسطس-2022 الساعة: 12:22 ص - آخر تحديث: 12:04 ص (04: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين

اليمن تُدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتحذر من عواقبه

المؤتمرنت -
اليمن تُدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتحذر من عواقبه
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، على حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع عن النفس ومقاومة العدو الصهيوني المحتل.

كما أكد البيان تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومباركة نضالاته، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستنكر بيان وزارة الخارجية، التهاون والخذلان العربي المعيب تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ومواقفهم الغادرة والمسيئة للقضية الفلسطينية .. مشيراً إلى أن هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع شجع العدو الصهيوني على مواصلة الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر البيان من أن التصعيد العسكري الصهيوني، سيجر المنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار .. داعياً أحرار وشرفاء الأمة والانسانية جمعاء إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم العدو الصهيوني الغاصب.

وطالب البيان المجتمع الدولي، سيما مجلس الأمن إلى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين والاضطلاع بدوره في وضع حد للجرائم الصهيونية وسياساتها الهمجية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي لحركة الجهاد الاسلامي باستشهاد القائًد تيسير الجعبري ورفاقه الأبطال وإلى كافة الشعب الفلسطينية بسقوط عدد من الشهداء في الاعتداء الصهيوني الغادر .. متمنية الشفاء للجرحى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: استشهاد لاعب فلسطيني
عربي ودولي: سرايا القدس تقصف "تل أبيب" وغلاف غزة
محافظات: 257 عملية بمخيم العيون المجاني بحجة
أخبار: مليشيات الإخوان بتعز تمنع أسرة الفقيد عبدالرحمن عثمان من نقل جثمانه إلى صنعاء
عربي ودولي: شهيدان و19 جريح بقصف للاحتلال في غزة
عربي ودولي: روسيا تطرد 14 دبلوماسياً بلغارياً
فنون ومنوعات: القط "الخارق" ينقذ طبيب من السرقة والتهديد
مجتمع مدني: 3 عادات تحميك من الإصابة بالخرف
علوم وتقنية: لماذا يُؤخَذ فحص الضغط من الذراعين؟
رياضة: بادوسا وجابر إلى ربع نهائي سان خوسيه
عربي ودولي: مصرع 24 شخصاً جراء الأمطار في النيجر
اقتصاد: الذهب يغلق عند أعلى مستوى في شهر
أخبار: مجلس الأمن الدولي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن
أخبار: تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الرعدية
أخبار: رئيس المؤتمر: رحيل المناضل عبدالرحمن عثمان خسارة لليمن والمؤتمر
عربي ودولي: 5 صواريخ صينية تسقط في مياه اليابان
أخبار: المؤتمر يكذب ما نشرته مواقع من تصريحات مزورة منسوبة لرئيسه ويحذر من مثيري الفتن
اقتصاد: إجراءات روسيا للتخلي عن الدولار واليورو
محافظات: صنعاء.. معالجة اضرار السيول في سنحان
أخبار: 74 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
علوم وتقنية: خمسة ألوان للوسائد تضر النوم فما هي؟
أخبار: رصد 179 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: علماء يحذرون من تناول اللحوم الحمراء
رياضة: دينامو كييف يهزم شتورم جراتس
فنون ومنوعات: العمر الأمثل لإعداد الطفل للمدرسة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022