المؤتمرنت -

يبدأ اليوم.. سعر جديد للبنزين والديزل في صنعاء

انخفضت التكلفة الرسمية لبيع البنزين والديزل في المحطات في كافة المناطق الحرة اعتبارا من اليوم السبت، وذلك بواقع ٢٠٠٠ ريال في الصفيحة سعة ٢٠ لتر من مادة البنزين، و١٢٠٠ ريال للصفيحة سعة ٢٠ لتر من مادة الديزل.



وبناء على ما أوردته مصادر محلية بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، فقد اصبحت كلفة البيع النهائية لصفيحة البنزين سعة ٢٠ لتر ١٢ ألف ريال بعد ان كانت ١٤ ألف ريال، وكذا جرى تخفيض كلفة بيع صفيحة الديزل سعة ٢٠ لترا لتصبح ١٣٨٠٠ ريال بدلا عن ١٥ ألف ريال في مختلف المحطات العاملة.



ووفقاً لوكالة سبأ، فإن هذا التخفيض جاء بناء على التراجع المتفاوت في مؤشرات البورصة العالمية للمشتقات النفطية خلال جزء من الشهر الماضي من خلال احتساب متوسط ثلاث سفن مشتراة بأسعار بورصة منخفضة عما كانت عليه مؤشرات بورصة المشتقات العالمية خلال يونيو٢٠٢٢م، والسفن الثلاث هي : (هاري براكاش،أحد ،سي هارت).