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أخبار
المؤتمر نت - هطول امطار على مدينة صنعاء - المؤتمرنت

هطول امطار غزيرة على صنعاء وضواحيها

المؤتمرنت -
هطول امطار غزيرة على صنعاء وضواحيها
شهدت العاصمة صنعاء وضواحيها خلال الساعات الماضية هطول امطار رعدية متفاوتة على معظم احياء امانة العاصمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظات لحج وتعز جنوباً وستكون أكثر غزارة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى وسهل تهامة.

كما توقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى ومن 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب، وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 49.4 ملم، حجة: 26، عتق : 25.8، السدة-إب : 24.5 ، ذمار : 24 ، ريمة : 13 ، إب : 11.9.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة صنعاء كميات تراوحت بين 2 - 11 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية .








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