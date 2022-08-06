المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي عضو السياسي الأعلى النعيمي بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج / صالح مبخوت النعيمي، الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد، عضو المجلس السياسي الأعلى، الاستاذ محمد صالح النعيمي، والى كافة افراد الأسرة، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته المشهودة في خدمة وطنه ومجتمعه.



وعبر الشيخ صادق بن أمين ابو راس باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل ..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

