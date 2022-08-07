المؤتمرنت -



التقى وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريجان.



جرى خلال اللقاء مراجعة أنشطة البرامج خلال الفترة الماضية ونتائج زيارة نائبة المدير التنفيذي للبرنامج لشؤون الشركات والمناصرة إلى صنعاء.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن أحد أهم وسائل معالجة وتداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان، هي ضمان عدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومختلف أنواع البضائع إلى ميناء الحديدة.



وأشار إلى أهمية الدعم الاقتصادي لليمن لعودة حركة الاقتصاد والتجارة والأعمال، لما من شأنه إيجاد وظائف مساعدة تسهم في خفض مستوى البطالة المرتفع جدا في اليمن.



من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي باليمن أن البرنامج يُولي الوضع الإنساني في اليمن أهمية قصوى ويطالب بسهولة وصول المواد الغذائية والإنسانية دون تأخير أو عرقلة.



ولفت إلى أن البرنامج يبذل جهوداً كبيرة لدى الجهات والدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية حتى لا يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تخفيض ووقف عملياته الإنسانية في اليمن.