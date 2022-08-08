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المؤتمر نت - سجلت محطات الرصد في أمانة العاصمة صنعاء كميات تراوحت ما بين 0.6 إلى 9.4 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على

قياس كمية الامطار في 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
قياس كمية الامطار في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحياناً على المرتفعات الجبلية الغربية، وستكون أكثر غزارة على سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له وصولاً إلى الساحل الغربي.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد يصحبها الرعد والبَرَدِ أحيانا على الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة، مع تشكل خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة على المناطق الصحراوية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز ستكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 - 45 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى 9 أمتار في أرخبيل سقطرى، ومن 15 ـ 30 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار في السواحل الشرقية، الجنوبية، خليج عدن وباب المندب، وستعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة والضباب، ومن الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بأنواعها في السواحل الشرقية، الجنوبية، خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : الكدن-الحديدة : 65 ملم، السدة-إب : 25، ذمار : 14، صنعاء : 9.4، عمران : 6، المحويت : 2.6، بعدان-إب : 0.2

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سجلت محطات الرصد في أمانة العاصمة صنعاء كميات تراوحت ما بين 0.6 إلى 9.4 ملم، كما هطلت أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد خارج محطات الرصد.








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