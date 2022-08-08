المؤتمرنت -

توقف حركة السير.. امطار ليلية غزيرة على صنعاء

تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها الليلة هطول امطار رعدية غزيرة متتابعة على معظم احياء العاصمة صنعاء.

وتوقفت حركة السير للسيارات والمركبات العامة عند الساعة الـ11 من مساء يوم الاثنين 8 اغسطس 2022م، في عدد من الشوارع والانفاق التي غمرتها مياه سيول الامطار.



وفي وقت سابق سجلت محطات الرصد في أمانة العاصمة صنعاء هطول كميات من الامطار تراوحت ما بين 0.6 إلى 9.4 ملم.



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ، ومن الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.

