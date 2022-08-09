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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. وقفة تندد بالعدوان الصهيوني على غزة

صنعاء.. وقفة احتجاجية تندد بالعدوان الصهيوني على غزة

المؤتمرنت -
صنعاء.. وقفة احتجاجية تندد بالعدوان الصهيوني على غزة
نظمت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الصهيوني على الأحياء السكنية في قطاع غزة والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأكدت الوقفة التي شارك فيها وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ونائبه الدكتور قاسم الحمران ووكلاء الوزارة ومدراء العموم والموظفون، أن قيادة وكوادر الوزارة وأجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، يدينون الجرائم الشنعاء التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد بيان صادر عن الوقفة تلاه وكيل قطاع تنمية المحليات، عمار الهارب، موقف الشعب اليمني المبدئي والثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتأييد كل خيارات الرد على العدوان الصهيوني حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

وعبر البيان عن التعازي الحارة لحركة الجهاد الإسلامي ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني باستشهاد القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري، وكافة الشهداء الأبرار الذين سقطوا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن حق الرد لفصائل المقاومة الاسلامية في غزة مكفول في كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وطالب بيان الوزارة الفصائل الفلسطينية بتوحيد الصف في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني وردع جرائمه التي لن تسقط بالتقادم.

ودعا أبناء الشعب اليمني وكافة الشعوب العربية والاسلامية إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم لهذه الممارسات الصهيونية وإدانة كل أشكال التطبيع التي تُقدم عليها بعض الحكومات العربية مع كيان العدو.

كما طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني والأخلاقي في إدانة العدوان الصهيوني والعمل على إيقاف جرائم العدو الغاصب بحق الفلسطينيين.








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