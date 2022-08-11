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أخبار
المؤتمر نت - الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عوض العولقي

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عوض عبيد العولقي

المؤتمرنت -
الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عوض عبيد العولقي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عوض صالح عبيد العولقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد العولقي ومواقفه الوطنية التي جسدها طوال مسيرة حياته الوطنية والنضالية وما مثله من نموذج يحتذى به في الصدق والإخلاص وحب الوطن في مختلف المناصب التي شغلها منها محافظاً لمحافظة شبوة.

منوهاً فيها بأن الفقيد كان أحد المناضلين ضد الاحتلال البريطاني، وكرس جل حياته في خدمة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وآل عبيد كافة بمديرية مرخة السفلى (مدينتي واسط والهجر) في محافظة شبوة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون " .








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