المؤتمرنت -

الشوافي يوضح المعلم الزراعي وكيفية أمطاره لأسبوعين

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن المعلم الزراعي وأمطاره الغزيرة المتوقعة خلال الأسبوعين القادمين.



وأشار الشوافي إلى استمرار الامطار والتي قد لا تكون بنفس كمية الهطول خلال الأيام الماضية إلا انها تتميز بالهطول الغزير وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، والنص كما ورد ((تعتبر الاسبوعين القادمة بالانواء الفلكية وحساب المزارع اليمني المعالم الزراعية -الروابع الاولى وتعد هي المعلم الاول من معلمين للروابع (الاولى والثانية) والتي تعد من أهم المعالم الزراعية لمحصول الحبوب الموسمية في العديد من المناطق اليمنية، ومن اقوال المزارع اليمني:-



"علب علابها

وسهيل رباها

والروابع امها وابها"



ويقال في إب وتعز:-

"علب علابها

وسهيل رباها

وآب ابوها وامها".



وقال: "بالنسبة للمزارع اليمني تعد امطار الروابع هامة جدا وخصوصا الروابع الأولى حيث يحصل في بعض الاعوام شحة في الامطار في الروابع الثانية ولكن بشكل عام الروابع هي مؤشر محصول العام"، ومن اقول المزارع اليمني :-



"لا خير ولا شر لوما تمضي الروابع".



و يقال :-

"اذا في الروابع ليلة لا تياس من كيله".



وفي تعز وإب يقال :-

"لا تقل زرعي خاب وعاد به ليلة من ليالي آب .



وتابع، المزارع اليمني يتوقع هطول أمطار خلال الايام القادمة وافضل هطول يرجوه المزارع هو الغزير نسبيا لمدة قصيرة وقطرات المطر اكبر حجما واعتاد المزارع اليمني على ان امطار الروابع قد لا تكون بمعدل كمية امطار سهيل الا ان ما يقلق المزارع من امطار الروابع ان تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق وهذا ما يتوقعه المزارع اليمني خصوصا بعد الفاعلية للحالة في معلم سهيل وكذلك يقلق المزارع في الروابع من الامطار الخفيفة التي تستمر وقت طويل.



و يقول المزارع اليمني:-

"مطر الروابع

فقر داقع

او خير واقع".



ويقال:-

"ياحذرا من مطر الروابع".))



وأوضح الفلكي الشوافي ان تلك التنبؤات للمزارع اليمني بنيت على التوثيق للواقع من خلال التجربة لقرون مضت، وتحمل بداخلها ما قد يعزز العلم الحديث ويرتقي به لمن يدرك القيمة الحقيقة والعظيمة لتاريخه والمفترض احيائه لانه اكثر من مجرد توقعات طقس تجريدية بل يضيف عليها حتى طبيعة نزول المطر وحجم قطراته وتاثيره بما يتناسب مع طبيعة الانشطة الموسمية والمرحلة الزراعية للمزروعات في لليمن في تلك الأيام وحتى تنبؤات/ توقعات المزارع المناخية المتوسطة والطويلة المدى تحمل الكثير من الدقة بالمضمون العلمي ولو انها تطرح بقالب او عبارات شعبية بسيطة، اما التوقعات قصيرة المدى يعتقد الكثير ان برامج الطقس أصبحت توفر توقعات عالية نسبيا وقامت العديد من الشركات المصنعة للهواتف بادخال برامج الطقس كبرامج أساسية في كل هاتف، ولكن هذا لا يعفي الجهات الرسمية من تحمل مسئولية توقعات الطقس وتوصيلها للمواطن وعلى المواطن متابعتها.



واختتم الشوافي بالدعوة إلى متابعة نشرات الطقس.