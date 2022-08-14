المؤتمرنت -

تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 6 محافظات



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة مصحوبة الرعد، على مناطق عديدة في البلاد وأجواء مغبرة نسبياً على أجزاء أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوباً وتمتد إلى سهل تهامة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من هضاب محافظات البيضاء، أبين، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت والمهرة، كما قد تشمل أجزاء من صحارى مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت، والمهرة.



كما يُتوقع هطول أمطار على السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز ستكون الأجواء مغبرة نسبياً على أجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الشمالية الغربية من البلاد .



ولفت إلى رياح موسمية شديدة ستتراوح سرعتها ما بين 25 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15 ـ 30عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار أو الضباب والعوالق الترابية، وكذا من الانهيارات للمنازل الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بأنواعها في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 22.9 ملم، تعز : 17.6، سيئون : 14.7، صنعاء ـ الأجبار : 14.2 ، صنعاء ـ حدة: 10.2 ، إب : 4.6 ، الحديدة : 1ملم



وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

