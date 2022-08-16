المؤتمرنت -

رياح قوية وأمطار.. والأرصاد يحذر من ارتفاع الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة تتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات تعز- لحج- إب - الضالع - البيضاء- أبين - ريمة - ذمار - المحويت - حجة وصعدة وأجزاء من محافظتي صنعاء وعمران وعلى أجزاء من هضاب وصحاري محافظات المهرة- حضرموت وشبوة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحيانا على السواحل الغربية و أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.



وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول، مؤكداً ضرورة توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني الطينية القديمة ومن الإنزلاقات الطينية والصخرية في الطرقات الجبلية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب.



كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: حجة : 20 ملم، عمران : 15، صنعاء : 5.8 ، تعز : 3.1 ، الحديدة 0.5 ملم كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.