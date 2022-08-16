الثلاثاء, 16-أغسطس-2022 الساعة: 02:41 م - آخر تحديث: 02:32 م (32: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة تتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة

رياح قوية وأمطار.. والأرصاد يحذر من ارتفاع الموج

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار.. والأرصاد يحذر من ارتفاع الموج
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات، ورياحاً شديدة تتسبب في اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات تعز- لحج- إب - الضالع - البيضاء- أبين - ريمة - ذمار - المحويت - حجة وصعدة وأجزاء من محافظتي صنعاء وعمران وعلى أجزاء من هضاب وصحاري محافظات المهرة- حضرموت وشبوة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحيانا على السواحل الغربية و أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والتواجد في مجاري وممرات السيول، مؤكداً ضرورة توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني الطينية القديمة ومن الإنزلاقات الطينية والصخرية في الطرقات الجبلية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: حجة : 20 ملم، عمران : 15، صنعاء : 5.8 ، تعز : 3.1 ، الحديدة 0.5 ملم كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس
رياضة: الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم خيتافي بثلاثية
محافظات: ميناء الحديدة.. تأهيل الحاضنة “تركس”
رياضة: نابولي يصعق فيرونا بخماسية بالدوري الإيطالي
عربي ودولي: القضاء على أبرز قيادات داعش في سوريا
اقتصاد: انتعاش الدولار يخفض أسعار الذهب
مجتمع مدني: الحديدة: بدء دورة تطوير الخطط التنموية
أخبار: الاعلان عن نتيجة اختبار القبول في مدرستين بصنعاء
أخبار: تخصيص أممي لـ44 مليون دولار لمواجهة الفيضانات
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا انفجار أرمينيا إلى 67
أخبار: سيول فى هذه المناطق.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة
رياضة: ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز على ألميريا
أخبار: أرقام للإبلاغ بأضرار سيول الأمطار بصنعاء (طوارئ ميدانية)
أخبار: الرئيس المشاط يوجه باغاثة متضرري السيول بصنعاء القديمة
محافظات: صنعاء.. تواصل رفع مخلفات السيول بهمدان
رياضة: توتنهام ينتزع تعادلاً قاتلاً من تشيلسي
أخبار: 123 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 8 محافظات
علوم وتقنية: الغذاء الصحي يخفف أعراض الاكتئاب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
فنون ومنوعات: احتجاز مغني وإجباره على الاعتذار لسوء صوته
أخبار: ماذا يحدث لو اكتفيت بالماء مشروباً لشهر واحد؟
أخبار: اليونسكو تعتزم إعادة تأهيل منازل متضررة في صنعاء القديمة
عربي ودولي: وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان
أخبار: وفاة 41 مصرياً في حريق كنيسة إمبابة
أخبار: بن حبتور يصدر توجيهات هامة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ( تفاصيل)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022