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رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبدالملك المعلمي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالملك سليمان المعلمي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في وفاة والدته.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للدكتور عبدالملك المعلمي وأفراد الاسرة جميعاً بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنا إليه راجعون”.