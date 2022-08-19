السبت, 20-أغسطس-2022 الساعة: 12:57 ص - آخر تحديث: 12:38 ص (38: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 8 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 25 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات باستحداث تحصينات في شمال غرب حيس وفي هناجر الحيمة بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وبين المصدر أنه تم تسجيل خرقين بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 143 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفاخر وصبيرة وحجر بتار بمحافظة الضالع، وفي الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي الضبعة ومواقع الإم بي سي والعمود بوادي جارة في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: موسكو: العقوبات لن تغير سياستنا
مجتمع مدني: الوضعية الأمثل لتناول الأدوية... ما هي؟
رياضة: أوراوا وباثوم إلى ربع نهائي أبطال آسيا
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب توجه نصيحة عن الزواج
عربي ودولي: روسيا تتهم أمريكا بتطوير فيروس كورونا
محافظات: عباد يتفقد أضرار السيول في صنعاء
اقتصاد: روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
أخبار: وصول ومغادرة 561 مسافراً عبر مطار صنعاء
ثقافة: الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي
علوم وتقنية: هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح يومياً
عربي ودولي: سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين في امريكا
أخبار: صنعاء.. إخماد حريق بورشة نجارة في السبعين
رياضة: وست هام يهزم فيبورغ ويقترب من التأهل
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 1767 دولار للاوقية
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
أخبار: الأرصاد يحذر من أمطار وسيول في عدة مناطق
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي حسين البخيتي
عربي ودولي: ضحايا حرائق الجزائر.. 38 قتيلًاً
مجتمع مدني: كورونا يزيد من خطر الإصابة بالخرف
علوم وتقنية: تحذير من الإفراط في شرب الماء!
أخبار: تحذيرات من سيول جارفة قادمة إلى العاصمة صنعاء
فنون ومنوعات: انتقال جدري القرود من إنسان إلى حيوان
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: الذباب أكثر خطورة على صحة الإنسان
رياضة: تشونبوك يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022