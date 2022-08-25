المؤتمرنت -

الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالذكرى الـ40 للتأسيس

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:



الأخ المناضل والوطني/ الشيخ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

الأخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الكرام

الأخ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الأخوة الأمناء المساعدون



تحية طيبة وبعد:



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس حزبنا الرائد (المؤتمر الشعبي العام).



وإننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا لنعبر لكم عن خالص تحايانا وفخرنا بكل ما قدمتوه منذُ تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ونؤكد لكم إعتزازنا بالأدوار الوطنية المخلصة التي لعبتها قيادتكم الحكيمة في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر وتبني المواقف الوطنية التي لاتقبل المساومة على وحدة اليمن وقراره المستقل الذي لايقبل استلاب ارادته وفرض الوصاية الخارجية عليه، وكذا ثباتكم المبدئي ووقوفكم في خندق مواجهة العدوان على وطننا واستهدافه المستمر منذ مطلع العام 2015 لليمن.



كما نؤكد لكم ونحن نحتفل بذكرى التأسيس الـ40 باننا نتشرف ونعتز للعمل تحت قيادتكم وإلى جانبكم والوقوف صفا واحدا في تجسيد كل المضامين والقيم واهداف النصوص عليها في النظام الداخلي وكل ادبيات المؤتمر وفي مقدمتها الميثاق الوطني الدليل النظري لتنظيمنا الرائد وبما يلبي آمال وطموحات الشعب اليمني ويحافظ على الثوابت الوطنية العليا وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية.



وختاماً عاشت اليمن حرة أبية شامخة بوحدتها والخزي والعار لأعدائها ولا نامت أعين الجبناء.



فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام