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أخبار
المؤتمر نت - بن حبتور يشيد بتطوير أنشطة “الاقتصادية اليمنية”

بن حبتور يشيد بجهود تطوير أنشطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بجهود تطوير أنشطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، ان النهوض بأوضاع المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتعزيز وتطوير دورها الاقتصادي محل اهتمام و دعم الحكومة .

وأشاد رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم مدير عام المؤسسة العميد علي حميد ، بالجهود المبذولة لتطوير الأداء العام لهذا الصرح الاقتصادي وتوسيع نشاطه الذي تتعاظم أهميته في ظل ظروف العدوان والحصار .

وناقش رئيس الوزراء مع العميد حميد، سير خطة المؤسسة التطويرية و جهود توسيع وتنويع مهامها الانتاجية والتصنيعية ، علاوة على نوعية الإشكاليات والتحديات التي تواجهها وسبل مواجهتها و التغلب عليها بما يعين المؤسسة على القيام بمهامها في خدمة العمليتين الانتاجية و الاقتصادية على النحو المنشود .








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