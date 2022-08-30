المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة غاز تحمل 9332 طناً

أكدت الشركة اليمنية للغاز أن تحالف العدوان احتجز سفينة الغاز “LADY SARAH ” في خرق جديد للهدنة المؤقتة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز المحملة بـ9 آلاف و332 طناً مترياً من الغاز المستورد رغم حصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.



وأشار الى أن تلك الممارسات التعسفية، تؤكد استمرار تحالف العدوان في القرصنة على سفن الغاز والتنصل عن تنفيذ الهدنة المؤقتة.



ودعا معصار الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بواجبها ووقف القرصنة من قبل تحالف العدوان وتنفيذ بنود الهدنة.