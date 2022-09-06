المؤتمرنت -

منتخب الناشئين يخسر من المغرب ويودع كأس العرب

ودّع المنتخب الوطني للناشئين بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 17 عاماً، بعد خسارته أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عبدالكريم كروم في مدينة سيق الجزائرية مساء يوم الاثنين في ختام منافسات الدور نصف النهائي.



وقدم أسود اليمن أداءاً احترافياً رائعاً وقتالياً في شوط المباراة الاول، واضاع مهاجمونا فرص ذهبية لم تترجم لاهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني تراجع اداء الأحمر اليمني للدفاع، مع ازدياد الهجمات الخطيرة لمنتخب المغرب، والتي كان اخطرها بالدقيقة 56، وفي الدقيقة 78 تمكن المنتخب المغربي من التسجيل عن طريق معاذ بكيزان، وفي الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع سجل المغربي سعيد الرافعي الهدف الثاني بالدقيقة 95.



وزحفت الجماهير اليمانية منذ وقت مبكر صوب الملعب الذي امتلئ جنباته، والعلم اليمني يرفرف خلف الأحمر الصغير وحناجرهم تهتف بالروح بالدم نفديك يايمن، وحيو اليماني حيوه خلال شوطي اللقاء، والسعادة تلتحفهم نظير المستوى الباهر لأبطال اليمن رغم الخسارة.



وكان نجوم اليمن الصغار بقيادة المدرب الوطني محمد البعداني، قد وصل إلى المربع الذهبي بعد تخطيهم عقبة الدور التمهيدي، وصدارتهم لمجموعتهم الثانية بخمس نقاط، جمعوها من فوز على عُمان بثلاثية نظيفة، وتعادلين إيجابيين بهدف لمثله أمام تونس وليبيا، قبل أن يهزم السودان بهدف نظيف في ربع النهائي.



ويتواجه منتخبي الجزائر والمغرب في نهائي الكأس يوم الخميس المقبل.