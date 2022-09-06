الثلاثاء, 06-سبتمبر-2022 الساعة: 06:43 م - آخر تحديث: 06:38 م (38: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينتي بنزين رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة

تحالف العدوان يحتجز سفينتي بنزين جديدتين

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينتي بنزين جديدتين
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينتي بنزين رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة باحتجاز سفينتي البنزين "سوبر ايميرالد وأوتشن أوتيومن" رغم تفيتشهما وحصولهما على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان وصل إلى 12 سفينة.. مبيناً أن تحالف العدوان ومرتزقته يتعمدون من خلال ممارساتهم التعسفية في القرصنة على سفن الوقود، إضاعة الفرص المتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة إمعانًا منهم في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المتوكل أن تواطؤ الأمم المتحدة وصمتها المعيب إزاء تعنت تحالف العدوان واستمراره في التضييق على أبناء الشعب اليمني في الجوانب المعيشية، بات مكشوفاً وواضحاً.

وجدد ناطق شركة النفط تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على القرصنة واستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين
رياضة: تفوق رونالدو على ميسى
عربي ودولي: حملة اعتقالات صهيونية في الضفة الغربية
رياضة: أتالانتا ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
أخبار: 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
أخبار: أزمة مفتعلة ستزول قريبا.. الرئيس المشاط يشدد على صرف مرتبات الموظفين
أخبار: مجلس النواب يستعرض تقريري لجنتي النفط والخارجية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد العاضي
اقتصاد: ارتفاع سعر الغاز في أوروبا 30٪
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة المناضل العلفي
أخبار: العدوان يواصل القرصنة ويحتجز سفينة ديزل جديدة
أخبار: أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة القيادي المجيدي هاتفياً
أخبار: الأرصاد يُحذّر: رياح شديدة وارتفاع الموج في سقطرى
فنون ومنوعات: مصر.. المتهم بقتل فتاة المنوفية يتخلص من حياته
رياضة: فالنسيا يسحق خيتافي وفياريال يعبر إلتشي
رياضة: أودينيزي يقهر روما في الدوري الإيطالي
مجتمع مدني: نصائح للأهالي بشأن نوم أطفالهم
أخبار: إليكم أبرز أسباب الإصابة بمرض الزهايمر
عربي ودولي: العراق: مقتل 3 إرهابيين في كركوك
أخبار: معصار يطمئن: الوضع التمويني للغاز المنزلي مستقر
رياضة: يونايتد يوقف قطار أرسنال في البريميرليغ
أخبار: حصيلة انتهاكات قوى العدوان للهدنة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: 6 أسباب تدفعك نحو ترك "الكولا"
عربي ودولي: مقتل 23 شخصاً بصواعق البرق في الهند
أخبار: رئيس مجلس النواب يمنح الرئيس المشاط وسام الوحدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022