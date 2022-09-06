المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان للهدنة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في خرق بتحليق الطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح بنجران و32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.



وبين المصدر أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا خمسة خروقات باستحداث تحصينات في جوار مدرسة الحناية بالكدحة وفي تبة الرضعة بالأقروض في محافظة تعز، وفي منطقتي الصوح والشبكة بنجران، وكذا في الروضة بمحافظة مأرب.



وأكد المصدر تسجيل 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر برصد 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الطينة وغرب حرض والمزرق وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والبقع والمدافن بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وجنوب وشرق حيس بمحافظة الحديدة وكذا في تبة كاملة والعمود بوادي جارة في جيزان.



يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 30 ألفاً و26 خرقاً.