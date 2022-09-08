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المؤتمر نت - الأمطار غزيرة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، أجزاء من المحويت وحجة، والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة،

تحذيرات من جريان متوقع للسيول في الشعاب والوديان

المؤتمرنت -
تحذيرات من جريان متوقع للسيول في الشعاب والوديان
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً في المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وقد تكون الأمطار غزيرة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، أجزاء من المحويت وحجة، والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية في البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية خاصة سواحل المهرة، حضرموت وأبين.

وحسب المركز ستهب رياحاً شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 25-45 عقدة.

كما توقع المركز طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً يؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-42 درجة مئوية، وعلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة مئوية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، ومن الطقس الحار والشديد الحرارة في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية كافة وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى .

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز -الحوبان : 13 ملم، تعز-المطار : 8.5 ملم، كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.









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