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المؤتمر نت - قالت شركة النفط اليمنية اليوم إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 13 سفينة

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "ديتونا"

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "ديتونا"
قالت شركة النفط اليمنية اليوم إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 13 سفينة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة، باحتجاز سفينة الديزل "ديتونا" رغم تفيتشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حالياً من قبل تحالف العدوان وصل إلى 13 سفينة .. معتبراً منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية، خرقاً سافراً لبنود الهدنة والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

واستنكر تمادي تحالف العدوان وإمعانه في تضييق الخناق على الشعب اليمني بممارسات التعسفية اللا إنسانية التي ستؤدي إلى تفاقم المعاناة نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية عن تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والنقل.

ودعا المتوكل الدول والمنظمات التي تدّعي حرصها على السلام بسعيها لتمديد الهدنة إلى إلزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة ونقاطها المتعلقة بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعدم التعرض لها أو احتجازها مستقبلاً.








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