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المؤتمر نت - كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه في الأسبوع الماضي، توفي شخص واحد بكورونا كل 44 ثانية، على الرغم من الانخفاض العالمي للإصابات والوفيات

وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا

المؤتمرنت -
وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه في الأسبوع الماضي، توفي شخص واحد بكورونا كل 44 ثانية، على الرغم من الانخفاض العالمي للإصابات والوفيات.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس : "ربما انخفض عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها بأكثر من 80 % منذ فبراير".

واضاف غيبريسوس: " ولكن مع ذلك، توفي شخص واحد في الأسبوع الماضي بسبب كورونا كل 44 ثانية"، مشيرا إلى أنه "يمكن تجنب معظم هذه الوفيات".

وشدد على أن "الوباء لم ينته بعد. هذا الفيروس لن يتلاشى فقط، نحن ندرك أن العديد من الحكومات تتعامل مع تحديات متعددة وأولويات متنافسة، ولدعمهم، ستنشر منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل مجموعة من ست موجزات سياسية قصيرة".

وتابع :" تحدد الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تتخذها جميع الحكومات للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، حيث ستغطي الملخصات العناصر الأساسية للاختبار، والإدارة السريرية، والتطعيم، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وإدارة الوباء المعلوماتي".

وأضاف: "نأمل أن تستخدم الدول هذه الملخصات لإعادة تقييم سياساتها وتعديلها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومعالجة أولئك الذين يحتاجون إليها وإنقاذ الأرواح، يتطور الوباء دائمًا،وكذلك يجب أن تتطور الاستجابة في كل بلد".وكالات








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