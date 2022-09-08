الخميس, 08-سبتمبر-2022 الساعة: 09:09 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمدي سلطان، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمدي سلطان

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمدي سلطان
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمدي سلطان، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي حمدي سلطان وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة في محافظة حجة الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع..

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة وجهاء وأبناء مديريتي كعيدنة وحجور بمحافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: اليورو يقبع عند الأدنى فى 20 عاماً
عربي ودولي: سقوط طائرة امريكية شمال العاصمة بغداد
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
علوم وتقنية: المشي 9800 خطوة يقلل خطر الإصابة بالخرف
رياضة: برشلونة يمزق شباك فيكتوريا بلزن بخماسية
رياضة: توتنهام يبدأ "الأبطال" بثنائية في مارسيليا
رياضة: أتلتيكو مدريد يخطف فوزاً قاتلاً أمام بورتو
رياضة: بايرن يضرب إنتر بثنائية
رياضة: نابولي يصعق ليفربول في دوري الأبطال
رياضة: أياكس يتجاوز رينجرز.. وسبورتنغ يتألق
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تهبط بنسبة 13%
مجتمع مدني: علامات تنذر بنقص فيتامين B12 في الجسم
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أخبار: 196 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعة
أخبار: حظر ومصادرة معدات الاصطياد
أخبار: الثروة السمكية تدين اختطاف مرتزقة العدو 3 صيادين
أخبار: الخارجية تحذّر من إبرام إتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت
عربي ودولي: 7 ملايين وفاة بالعالم سنويا بتلوث الهواء
أخبار: امطار متوقعة على 14 محافظة يمنية
رياضة: مانشستر سيتي يُهين إشبيلية على أرضه
رياضة: ميلان يكتفي بالتعادل مع سالزبورغ
رياضة: مبابي ينقذ سان جيرمان من فخ يوفنتوس
رياضة: ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير
رياضة: دورتموند يستهل مشواره بثلاثية في كوبنهاغن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022