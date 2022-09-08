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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 182 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

182 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
182 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 182 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 54 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 98 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 29 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء ورغوان في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في المزرق وحرض والطينة وبني حسن بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ورازح والبقع وشدا بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر، بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وكذا في الصلو بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود بوادي جارة وتبة كاملة وجبل تويلق في جيزان وفي الصخرة بعسير.








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