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المؤتمر نت - وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم، 4 سفن مشتقات نفطية بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً

وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة
وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم، 4 سفن مشتقات نفطية بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن أول 4 سفن (سفينتي مازوت - سفينتي ديزل) وصلتا إلى ميناء الحديدة بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وقال المتوكل:"ننصح تحالف العدوان بإستغلال فرصة الهدنة المؤقتة واحترام الاتفاق والإسراع في ادخال باقي السفن المحتجزة".

وأكد الناطق الرسمي للشركة أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز 9 سفن وقود قبالة سواحل جيزان، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.








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