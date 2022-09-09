المؤتمرنت -

وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم، 4 سفن مشتقات نفطية بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن أول 4 سفن (سفينتي مازوت - سفينتي ديزل) وصلتا إلى ميناء الحديدة بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.



وقال المتوكل:"ننصح تحالف العدوان بإستغلال فرصة الهدنة المؤقتة واحترام الاتفاق والإسراع في ادخال باقي السفن المحتجزة".



وأكد الناطق الرسمي للشركة أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز 9 سفن وقود قبالة سواحل جيزان، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.