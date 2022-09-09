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رياضة
المؤتمر نت - يستهل المنتخب الوطني للشباب، مشواره في التصفيات الآسيوية لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ السبت بملاقاة نظيره الفلسطيني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة

شباب اليمن يستهل مشواره بملاقاة فلسطين غداً

المؤتمرنت -
شباب اليمن يستهل مشواره بملاقاة فلسطين غداً
يستهل المنتخب الوطني للشباب، مشواره في التصفيات الآسيوية لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ السبت بملاقاة نظيره الفلسطيني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة المدرب محمد النفيعي التصفيات، بجانب منتخبات لاوس البلد المضيف، اليابان، فلسطين وغوام، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام العام المقبل بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

ويطمح شباب اليمن إلى خطف الثلاث النقاط والشروع في المنافسة منذ الجولة الأولى، رغم قوة المنتخب الفلسطيني الذي يسعى هو الآخر لانتزاع الثلاث النقاط.

وكان المنتخب الشاب أنهى مشواره مؤخراً في بطولة كأس العرب واكتفى بالتأهل لربع النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت العاصمة صنعاء.








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