المؤتمرنت -

هطول أمطار متوقعة على محافظات

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات إب، ريمة ، تعز، لحج والضالع وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي البيضاء، شبوة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات حجة ، الحديدة و تعز و أجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظات لحج، عدن و أبين .



كما توقع المركز هبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 35 عقدة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، والسائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار وتكوّن السحب المنخفضة أو تشكل الضباب.



ونبه أيضاَ من اضطراب البحر وارتفاع الموج في و حول أرخبيل سقطرى.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأنه هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية.

