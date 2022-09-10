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المؤتمر نت - وتقدم المنتخب الفلسطيني بهدفي اللاعب عمرو رزق في الدقيقة 3 واللاعب بسام شديد في الدقيقة 50.

نتيجة مباراة منتخب اليمن وفلسطين في تصفيات آسيا

المؤتمرنت -
نتيجة مباراة منتخب اليمن وفلسطين في تصفيات آسيا
تعادل منتخب اليمن مع نظيره المنتخب الفلسطيني، بنتيجة 2 /2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً.

وتقدم المنتخب الفلسطيني بهدفي اللاعب عمرو رزق في الدقيقة 3 واللاعب بسام شديد في الدقيقة 50.

وتمكن منتخب اليمن من تحقيق التعادل بهدفي حمزة محروس في الدقيقة 55 ومحمد بوتشي في الدقيقة 56، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد اللاعب قاسم الشرفي.

بهذه النتيجة وضع منتخب اليمن الشاب بقيادة المدرب الوطني محمد النفيعي أول نقطة في المجموعة التي تضم بجانب اليمن منتخبات، لاوس البلد المضيف، اليابان، غوام وفلسطين.

ويخوض اليمن لقاءه الثاني مع مضيفه منتخب لاوس الأربعاء المقبل، في مباراة تحتم على نجوم الأحمر اليمني انتزاع الثلاث النقاط للدخول في منافسة الصدارة وأقل تقدير الوصافة على أمل انتزاع المركز الثاني للتأهل للدور الثاني كأفضل خمسة منتخبات تحصل على مركز الوصافة وفقا لنظام التصفيات.








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