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أخبار
المؤتمر نت - اعلنت شركة النفط اليمنية اليوم السبت 10 سبتمبر الجاري إيقاف العمل بخطة الطوارئ بدءاً من صباج يوم غدٍ الاحد،

إحتواء أزمة المشتقات النفطية وإنتهاء الطوابير أمام المحطات

المؤتمرنت -
إحتواء أزمة المشتقات النفطية وإنتهاء الطوابير أمام المحطات
اعلنت شركة النفط اليمنية اليوم السبت 10 سبتمبر الجاري إيقاف العمل بخطة الطوارئ بدءاً من صباج يوم غدٍ الاحد، ما يعني إحتواء ازمة المشتقات النفطية وإنتهاء الطوابير أمام محطات التعبئة.

وجاء هذا الاعلان بعد وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة اليوم الست بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً.

وفي وقت سابق أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن 4 سفن وقود كان يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي وصلت إلى ميناء الحديدة، تشمل سفينتي ديزل وسفينتي مازوت.

وقال المتوكل: "ننصح تحالف العدوان باستغلال فرصة الهدنة المؤقتة، واحترام الاتفاق، والإسراع في إدخال باقي السفن المحتجزة".

وأشار إلى أن سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة المؤقتة، 37 سفينة فقط من أصل 54 سفينة تم الاتفاق على دخولها، منذ بداية الهدنة.

وطالب المتوكل الأمم المتحدة بتحمّل المسؤولية إزاء استمرار القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.. مبيناً أن احتجاز سفن الوقود يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.








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