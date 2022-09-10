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المؤتمر نت - طالب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة، وعدم التعرض لها مستقبلا كون هذه المشتقات احتياج فعلي للمواطنين

دارس: العدوان يتعمد المتاجرة بمعاناة اليمنيين

المؤتمرنت -
دارس: العدوان يتعمد المتاجرة بمعاناة اليمنيين
طالب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة، وعدم التعرض لها مستقبلا كون هذه المشتقات احتياج فعلي للمواطنين.

وأوضح وزير النفط أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز 5 سفن مشتقات نفطية رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

واعتبر تلك الممارسات التعسفية والتصرفات اللا إنسانية التي يقوم بها تحالف العدوان، تمثل عرقلة واضحة لاتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، بل وخرقا واضحا لبنودها.

وحذر الوزير دارس، من استمرار القرصنة على سفن الوقود من قبل تحالف العدوان الذي يتعمد إضاعة الفرص المتاحة للتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة إمعانًا منه في زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني والتضييق عليهم في الجوانب المعيشية، في وقت يتم فيه نهب ثروات اليمن النفطية والغازية.

وأشاد بجهود المجلس السياسي الأعلى الذي تواصل مع الأمم المتحدة لاطلاعهم على العراقيل التي تمارسها دول العدوان من خلال تعمدها المتكرر لاحتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني التواق للسلام والملتزم بالاتفاقات.

وطمأن الوزير دارس المواطنين بانفراج أزمة الوقود بعد دخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

فيما أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن احتجاز سفن الوقود أدى إلى ارتفاع الغرامات على تأخيرها وهي كلفة إضافية يتكبدها أبناء الشعب اليمني.

ودعا الأمم المتحدة إلى الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة المؤقتة، مؤكداً أن الأمم المتحدة كان لها دور سلبي في تنفيذ اتفاق الهدنة، مطالباً بالضغط على تحالف العدوان بمنع تلك الممارسات التي تعيق عملية السلام وتنسف بنود الهدنة.

كما أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان -بقيادة أمريكا والشراكة مع الأمم المتحدة- سبب رئيسي في مضاعفة معاناة اليمنيين، نتيجة ممارستهم سياسة التقطير بالإفراج عن سفن الوقود.

وأشار إلى أن 4 سفن وقود دخلت ميناء الحديدة، اليوم، منها سفينتا بنزين وسفينة غاز، وأخرى ديزل، في حين ما يزال تحالف العدوان يحتجز خمس سفن وقود، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وطالب المتوكل، الأمم المتحدة العمل بحيادية والالتزام ببنود الهدنة، وإيقاف الممارسات التعسفية والقرصنة، وضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانسيابية وسلاسة.








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