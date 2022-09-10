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المؤتمر نت - تصاعدت وتيرة خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الإنسانية والعسكرية، حيث بلغت 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية

المؤتمرنت -
تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية
تصاعدت وتيرة خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الإنسانية والعسكرية، حيث بلغت 245 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 43 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بعملية هجوم لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الأمن المركزي والفرزة في جبهة القصر الجمهوري بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بارتكاب قوى العدوان والمرتزقة 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في مثلث بيت الشرجي بالفاخر في محافظة الضالع وفي شمال حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 144 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى رصد 53 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة، وفي جبهة القصر الجمهوري وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال وغرب وجنوب شرق وشمال شرق حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وفي العمود بوادي جارة والفخيذة بجيزان وفي الصوح والبقاع بنجران والمزارع بعسير.








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