المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من تدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، محذراً من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب كل من ذمار، صنعاء وصعدة، وسهل تهامة والمرتفعات المقابلة له.



وحسب المركز قد تمتد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين وشبوة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة على أرخبيل سقطرى وأقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تشكل السحب المنخفضة وتكون الضباب.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في تعز-المعافر : 33.3 ملم، ريمة : 10.4، إب : 9.6، حجة : 1.0، المهرة-صرفيت : 1.0ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

